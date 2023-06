Roma, il ricordo social di Aldair dello Scudetto 2001

ROMA - Un difensore indimenticabile per la Roma. "Pluto" Aldair, nel giorno dell'anniversario dello Scudetto giallorosso ha pubblicato, sul suo profilo Instagram ufficiale, la propria celebrazione di quel giorno storico. "Sono le 17:03 del 17 Giugno 2001. La Roma è Campione d'Italia", ha scritto il brasiliano richiamando alla memoria la vittoria del campionato italiano in un post corredato da tante immagini di esultanza della tifoseria giallorossa: dai monumenti della Capitale addobbati a festa dai colori giallorossi, ai tifosi esultanti per le strade, passando per una Curva Sud gremita di bandiere. E ovviamente non potevano mancare immagini del tabellone dell'Olimpico di quel giorno: "Roma-Parma 3-1" (Batistuta-Montella-Totti i marcatori giallorossi) e l'iconico "Roma campione d'Italia 2000/01".