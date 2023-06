Dan Friedkin parla di Mourinho: "È un grande uomo e un ottimo allenatore"

PRATICA DI MARE - Dan Friedkin versione pilota ha fatto impazzire tutti i tifosi presenti a Pratica di Mare per i due giorni di esibizioni per i cento anni dell'Aeronautica Militare. Uno spettacolo mozzafiato di aerei in volo con manovre stupefacenti e le Frecce Tricolori che hanno dato spettacolo. Così come ha dato spettacolo anche Dan Friedkin con l'Horsemen Flight Team, l’unica pattuglia acrobatica in formazione P-51 Mustang al mondo. Il presidente della Roma ieri pomeriggio si è esibito perfettamente insieme alla squadra aprendo il pomeriggio ricco di emozioni.