Italia Under 21, Bove con il numero 16? De Rossi reagisce così

Manca pochissimo all'inizio dell'Europeo Under 21, con gli azzurrini di Paolo Nicolato che sono pronti per il debutto contro la Francia. Tra i protagonisti di questa Italia U21 c'è sicuramente Edoardo Bove, unico giocatore della Roma convocato per questa competizione. Il centrocampista ha dimostrato di essere pronto per questa competizione scegliendo un "numero pesante", con il quale scenderà in campo.