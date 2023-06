Il sogno di Matic: "Vorrei essere ricordato come il Mourinho dei giocatori"

Nemanja Matic elogia Josè Mourinho , tecnico con il quale ha lavorato al Manchester United e alla Roma. Il centrocampista serbo, in un'intervista rilasciata a Starcasinosport dichiara: "Tutti conoscono Mourinho come allenatore e spero che un giorno potranno dire che ero il José Mourinho dei giocatori".

Matic sui tifosi: "I migliori in Italia"

Il centrocampista giallorosso spende importanti parole d'elogio verso il pubblico: "Penso che siano i migliori in Italia. Non lo dico perché gioco qui, ma perché ho visto che le altre squadre per avere lo stadio pieno devono giocare bene per più partite. Qui invece la felicità dei tifosi è fantastica. Da quando sono qui, nell'ultimo anno, abbiamo sempre avuto 60.000 spettatori all'Olimpico. È impressionante e non penso che per gli altri club sia così".