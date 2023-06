Abraham già suda per la Roma: in palestra a due settimane dall'operazione

ROMA - "Due settimane". Con queste parole Tammy Abraham 'accompagna' alcuni video postati tra le storie del proprio profilo Instagram in cui lo si vede lavorare in palestra appena 13 giorni dopo l'operazione al ginocchio sinistro a cui si è sottoposto a Londra.

Abraham, iniziata la lunga corsa verso il rientro

Il centravanti inglese sembra aver dunque già fatto partire il conto alla rovescia in vista del suo rientro in campo dopo l'infortunio rimediato nell'ultima gara di campionato contro lo Spezia. E anche se dovrà restare fuori mesi, il lavoro per tornare a disposizione di José Mourinho è già iniziato.