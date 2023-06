Spinazzola, la promessa di matrimonio che fa piangere tutti i compagni

Leonardo Spinazzola e Miriam Sette , dopo essersi sposati nel 2020 con il rito civile, hanno deciso di risposarsi in Umbria davanti ad amici e parenti. Tanti i compagni di squadra presenti all'evento, da Pellegrini ad El Shaarawy passando per Mancini e Cristante. Alcuni di loro, tra le altre cose, sono apparsicommossi durante la promessa di matrimonio dell'esterno giallorosso.

Spinazzola e Miriam Sette sposi: gli invitati vip

Spinazzola, le parole che fanno emozionare

La promessa di matrimonio di Spinazzola nei confronti della sua Miriam che ha fatto emozionare i suoi compagni di squadra è la seguente: "Amore mio finalmente è arrivato il nostro giorno, sei stata la forza che non sapevo di avere e quella di cui avevo bisogno. Dal primo giorno che ti vidi scelsi di passare il resto della mia vita con te, so di essere una persona che sa amare, di questo ne sono sicuro, come ti ho sempre detto 'tu sei mia moglie, la mia amante, la mia migliore amica'. Prometto di mantenere la nostra vita incredibile, avventurosa e piena di entusiasmo perchè saranno il tuo sorriso e la gioia che vedrò nei tuoi occhi ogni mattina a rendere la mia vita il capolavoro che ho sempre sognato, ti amo amore."