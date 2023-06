Roma, Dybala si allena a Miami: "Già mi manchi..."

MIAMI (Florida) - La sua stagione con la Roma si è conclusa in lacrime, quelle versate a Budapest dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia. Paulo Dybala adesso vuole voltare subito pagina, per trasformare quei momenti tristi in altri felici con la maglia giallorossa. Per questo, pure durante le vacanze in Florida, si sta dando da fare, allenandosi duro per farsi trovare pronto per l'inizio della prossima stagione.