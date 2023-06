Mourinho, la giustizia senza misura

La squalifica di Mourinho, nel suo esagerato carico edittale (quattro giornate), non si spiega con la logica della giustizia sportiva, ma con quella dell’antropologia. Bisogna rifarsi al pensiero di un grande intellettuale francese, recentemente scomparso, René Girard, e alla sua teoria del capro espiatorio. Quando un sistema entra in crisi, perché manca di capacità di autocritica e non riesce a gestire i conflitti che si producono al suo interno, la scelta di una vittima sacrificale è la soluzione più spiccia per ristabilire l’equilibrio perduto. L’espiazione della colpa da parte di uno solo solleva i protagonisti della crisi dall’assunzione delle loro responsabilità e consente al sistema di non mettersi in discussione. Questo schema è perfettamente applicabile al comportamento della giustizia sportiva europea nei confronti dell’allenatore della Roma. La cui severissima punizione, oltre ogni ragionevolezza, occulta l’analisi dell’inadeguatezza organizzativa dei vertici Uefa, che hanno esposto l’arbitro all’assedio degli ultrà giallorossi durante il suo transito in aeroporto. E copre anche i limiti tecnici di una designazione arbitrale del tutto infelice per una gara di quel rilievo, in cui era in palio il secondo, per importanza, titolo continentale. Potrebbe dirsi che il capro espiatorio ci ha messo del suo.