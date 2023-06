Petrachi perde in appello con la Roma: tutti i dettagli della causa

ROMA - La Roma ha vinto 5 milioni. Non grazie a una lotteria ma grazie a una sentenza d’appello del tribunale del lavoro, che ha ribaltato il verdetto di primo grado a proposito della causa intentata dall’ ex direttore sportivo Gianluca Petrachi . Petrachi è dunque ora obbligato a restituire la somma che gli era stata attribuita a titolo di risarcimento e che il club aveva già versato, alla quale si aggiungeranno anche le spese processuali: 64.000 euro in tutto .

Giusta causa

La storia risale alle ultime settimane della presidenza Pallotta quando Petrachi inviò al patron un messaggio dai contenuti molto ruvidi. Parliamo del 18 giugno di tre anni fa. Pallotta di risposta decise di licenziare il “dipendente”, ritenendo che le offese ne giustificassero l’immediato allontanamento dall’azienda. Il giudice di primo grado nel 2021 diede ragione a Petrachi, ordinando alla Roma di pagargli l’intero stipendio dovuto fino al 30 giugno 2022, data della scadenza del contratto, più 100.000 euro per il danno d’immagine e le spese. Ieri invece la Corte d’Appello di Roma sezione lavoro, presieduta da Donatella Casablanca, ha stabilito che i requisiti del licenziamento per giusta causa fossero presenti nell’atteggiamento irriguardoso e minaccioso del direttore sportivo. Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate più avanti. Ovviamente, poi, Petrachi avrà diritto a ricorrere in Cassazione. 36. + 28

Vittoria

Intanto però la Roma riavrà indietro i 5,1 milioni pagati due anni fa. Praticamente lo stipendio lordo appena promesso a Stephan El Shaarawy. La soddisfazione del pool di legali che hanno rappresentato il club, Marcello e Raffaele De Luca Tamajo, è comprensibile: «E’ stata fatta giustizia» dicono gli avvocati una volta entrati in possesso del dispositivo. Contento anche Lorenzo Vitali, responsabile legale della Roma, uno degli “acquisti” della gestione Friedkin, che ha ereditato dal novembre 2020 una questione pendente ed è riuscito a mettere a segno un ottimo risultato.

Attesa

Dal canto suo Petrachi, 54 anni, ha smesso di esercitare la sua professione dal giorno della fragorosa rottura con la Roma. Ha sperato inizialmente di rientrare in carica a Trigoria, dove aveva lavorato soltanto per una stagione. Ma poi è uscito dal giro dei direttori sportivi. Chissà se dopo questa sentenza riuscirà a tornare in pista.