Mourinho e la Roma colpiti, i tifosi infuriati tutti con José

I tifosi della Roma infuriati con Mourinho

La mazzata ricevuta dall'Uefa ha scatenato le reazioni nella città e acceso il dibattito via radio e social, convogliando il malessere dei tifosi. Mourinho e la Roma sono stati colpiti, era prevedibile, un po' meno il carico della pena, forse esagerata. L'organo disciplinare dell'Uefa però non ha fatto sconti e ora alcui tifosi romanisti sono arrabbiati anche con José.

Le reazioni dopo la stangata alla Roma

Il pubblico della Roma non ha mai fatto mancare il sostegno a Mou, si è schierato incondizionatamente dall'inizio con il suo allenatore, nel bene e nel male. Stavolta però più di qualcuno s'è scagliato anche contro JM e non l'ha perdonato, dividendo il web. C'è chi continua a difenderlo con frasi di appoggio e supporto, sono tanti i commenti social di vicinanza a Mourinho. Altrettanti però quelli che viaggiano in direzione opposta e che non hanno gradito lo sfogo dello Special One.