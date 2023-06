Nuno Santos pubblica la foto di Taylor e carica la Roma: "Stiamo tornando"

La Roma , Mourinho (con il suo staff) e i tifosi sono una cosa sola. I giallorossi hanno infatti dimostrato per l'ennesima volta di essere un gruppo compatto e unito contro ciò che accade in campo e fuori. La squalifica di Mourinho da parte dell'Uefa era stata una stangata per tutto l'ambiente ma i sostenitori del club della Capitale non hanno avuto dubbi e si sono compattati per fare scudo nei confronti dello Special One. Non solo, anche Nuno Santos , preparatore dei portieri e fedelissimo di Mou , ha pubblicato sui social la sua indignazione per quanto accaduto caricando ulteriormente tutto l'ambiente giallorosso.

Roma, il post social di Nuno Santos

Tramite un post Instagram Nuno Santos ha dimostrato tutta la sua indignazione nei confronti della squalifica per Mourinho. Le foto pubblicate dal preparatore dei portieri della Roma sono inequivocabili e raffigurano le immagini degli episodi contestati dal club giallorosso in finale di Europa League nei confronti di Taylor, in particolare il fallo di mano non sanzionato di Fernando in area di rigore e la conseguente reazione dei giocatori (lacrime di Dybala e riunione finale in mezzo al campo), corredata dalla scritta: "10 luglio, stiamo tornando". Come se non bastasse l'uomo dello staff dello Special One ha scelto il film "Scuola di Polizia" tra le foto pubblicate per tirare un'ulteriore frecciatina all'Uefa. La data scelta è quella del ritiro giallorosso a Trigoria e il messaggio ha fatto esaltare tutti i tifosi romanisti.