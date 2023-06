Amami e basta, ancora un successo per la campagna della Roma

Aiutare concretamente le donne vittime di violenza reinserendole nel mondo del lavoro. Questo, fin dall'inizio, è stato l'obiettivo di "Amami e basta", la campagna nata nel 2020 e promossa dalla Roma contro i femminicidi. Il progetto ha avuto risultati importanti e ieri, in un evento nel locale "Allegrìo", a via Veneto, si è parlato del "Modello Roma" perché molti club e molte associazioni hanno preso come spunto la concretezza di quanto fatto dalla società giallorossa. Alla presenza del dirigente Francesco Pastorella e del senatore Guidi, oltre che di molte istituzioni locali, con il presidente del Senato La Russa che ha fatto arrivare un suo messaggio di plauso, sono stati presentati i risultati di una campagna nata con un calendario e diventata, non solo il 25 novembre ma tutto l'anno, molto altro. Ad ora, circa il 45% delle donne che si sono rivolte a "Amami e Basta" ha trovato lavoro grazie alla Roma e ai suoi partner e la campagna è approdata in Parlamento. E pensare che tutto era nato con un calendario che aveva visto protagoniste le mogli e le compagne dei calciatori: in poco tempo, però, è diventato molto altro.