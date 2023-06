Roma, Ibanez si sposa: balli scatenati con la sua Bruna

ROMA - Nessun "matrimonio" di mercato per Roger Ibanez: il difensore della Roma per oggi pensa a un matrimonio vero e proprio, quello con il quale si è legato all'amata Bruna Kisner. La cerimonia si è svolta nello stato del Rio Grande del Sud (regione della quale è originario Ibanez, nato a Canela) e la coppia ha condiviso, nelle "stories" di Instagram sul profilo ufficiale del brasiliano, alcuni momenti del matrimonio, dall'arrivo di Roger e Bruna, ai festeggiamenti all'Hotel Rita Hoppner di Gramado nel corso di quali, oltre a romantici balli con la sua Bruna, il difensore giallorosso si è scatenato anche in momenti divertenti microfono alla mano e danze festose con vistosi occhiali da sole.