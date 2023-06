Diretta Fiorentina-Roma Under 16 2-3: accorcia Pisani!

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Fiorentina e Roma si sfidano questa sera (calcio d'inizio alle ore 20) per la finale scudetto Under 16. I giovani giallorossi guidati da mister Gianluca Falsini sognano il secondo tricolore di categoria della loro storia dopo aver superato il Milan nel doppio confronto in semifinale. I toscani di Marco Capparella, alla loro prima finale, hanno invece ottenuto il pass per l'ultimo atto del torneo eliminando il Parma. Segui la diretta della partita.