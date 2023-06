Foti e il post social contro Taylor, arriva la smentita: "Mai fatto"

Non si placano le polemiche dopo l'arbitraggio dell'inglese Taylor nella finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia. Dopo la squalifica di quattro giornate a José Mourinho , la decisione del tecnico di abbandonare la Uefa Football Board , e le polemiche di Nuno Santos, che nei giorni scorsi aveva pubblicato un post tirando nuovamente in ballo il direttore di gara, oggi è stato il turno di Salvatore Foti, vice del tecnico portoghese.

Foti, il post che fa chiarezza

In giornata era circolata una sua presunta storia social, nella quale si attaccava la scelta della Uefa di confermare Taylor nell'elite degli arbitri. Ma Foti ha fatto chiarezza e ha smentito di aver scritto quelle parole: "Sta circolando un post modificato riguardante l'arbitro Taylor non fatto da me. Informatevi bene", ha scritto sul suo profilo Instagram.