Caso Mourinho-Chiffi, l'allenatore della Roma verso una giornata di squalifica

José Mourinho verso una giornata di squalifica dopo le dure critiche rivolte all'arbitro Chiffi al termine della gara Monza-Roma dello scorso 3 maggio. Questa sembra essere l'intenzione del tribunale federale nazionale della Federcalcio , presieduto da Carlo Sica, che si è riunito questa mattina per analizzare la vicenda dopo un precedente diniego alla richiesta di patteggiamento con sola sanzione economica, giudicata non congrua. Lo Special One, oltre allo stop da scontare nel primo turno della Serie A 2023-24 (al quale si aggiungono le 4 giornate di squalifica imposte dall'Uefa per i fatti di Roma-Siviglia) dovrà pagare con tutta probabilità anche una multa .

Roma, le richieste della procura federale

La procura federale (che aveva deferito lo Special One per "giudizi lesivi dell'arbitro Chiffi e del movimento arbitrale" con la violazione degli 4.1 e 23.1 del codice di giustizia sportiva) chiedeva scuse pubbliche, che il tecnico giallorosso - forte delle proprie ragioni - non ha ritenuto di dover fare sostenendo come le sue proteste non mettessero in dubbio l'onestà dell'arbitro ma soltanto le sue capacità. Nel pomeriggio è attesa la sentenza, con la pubblicazione del dispositivo.

Squalifica Mourinho: chi guida la Roma

Nel primo turno di campionato la Roma non avrà - sempre causa squalifica - neppure Pellegrini e Dybala e, nel caso in cui lo stop a José fosse confermato, si aprirebbe un caso per chi dovrà sedere in panchina: il giudice sportivo ha già fermato il suo vice Foti, il collaboratore Michele Salzarulo e il preparatore dei portieri Nuno Santos. Chi guiderebbe la squadra?