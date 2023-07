Fabregas elogia Mourinho: il ricordo di quella vittoria indelebile al Chelsea

Roma, con Mourinho due anni special tra successi e passioni

Fabregas, l'elogio a Mourinho e le parole su Wenger e Guardiola

Fabregas ha voluto rispondere ad alcune domande di nxgn_football. Il centrocampista spagnolo ha infatti ammesso le sue preferenze in termine di allenatori avuti in carriera dicendo: "Ovviamente il numero uno è Wenger per quello che ha fatto per me. Lui mi ha dato la vera chance di essere un professionista. Si è preso cura di me come fossi suo figlio. Tra Josè e Pep è difficile, Josè ancora oggi posso chiamarlo e uscirci. Con lui ho avuto una delle più belle stagioni della mia carriera sarò sempre grato a lui per avermi portato al Chelsea e per avermi fatto vincere il double. Anche Pep ovviamente, era il mio eroe e mi ha portato al Barcellona, abbiamo trascorso un anno fantastico e ho imparato molto da lui".