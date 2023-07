Roma, Kumbulla diventa papà: è nata la primogenita Matilde

ROMA - Fiocco rosa in casa Kumbulla: il difensore albanese della Roma è diventato papà per la prima volta. Il classe 2000 ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le prime foto con la primogenita: "Benvenuta Matilde, la mamma e il papà sono già follemente innamorati di te". Il centrale giallorosso, alle prese con la riabilitazione dopo l'infortunio al ginocchio rimediato nel match contro il Milan dello scorso 29 aprile, dovrebbe tornare in campo tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.