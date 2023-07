Roma, torna la maglia numero 10? Il like di Dybala scatena i tifosi

Sembra passata un'eternità da quando a Roma i tifosi giallorossi hanno ammirato per l'ultima volta la maglia numero 10 in campo. Era la stagione 2016/17, quella del ritiro di Francesco Totti , protagonista con gli stessi colori e lo stesso numero di maglia dal 1997. Adesso, però, a distanza di 6 anni, potrebbe essere l'ora di rivedere quelle due cifre abbinate ai colori giallorossi sul prato dello Stadio Olimpico, e chissà che non possa essere proprio Paulo Dybala il prescelto, con l a prossima maglia Adidas.

Roma, Adidas e l'indizio sulla maglia numero 10: c'è il like di Dybala

A Roma vedi il "10" e pensi a Francesco Totti. Dalla prossima stagione, però, qualcosa potrebbe cambiare. O almeno questi sono i primi pensieri dei tifosi giallorossi, che si stanno scatenando sui social al pensiero di poter rivedere una maglia assente sul campo dell'Olimpico dal 2017. Il motivo? Tutto è partito da un post su Instagram condiviso dalla Roma: la maglia numero 10 targata Adidas e una descrizione che ricorda i vecchi tempi "Memorie dal passato...". Puntualmente, però, è arrivata la risposta del marchio sportivo, che ha commentato con due occhi aperti, a far intendere che potrebbero arrivare presto delle novità, soprattutto perchè la nuova maglia targata Adidas per la prossima stagione è già pronta. E tra le tante interazioni, un like brilla più degli altri: è quello di Paulo Dybala, arrivato proprio durante i giorni di vacanza insieme a Di Maria. Come proposto dai tifosi nei commenti, la Joya potrebbe essere il prescelto per continuare la dinastia dei numeri 10 giallorossi.