Roma, l'ex Tommasi: "Dybala merita la numero 10 a prescindere"

Possibili nuove evoluzioni attendono la maglia numero "10" della Roma , rimasta inutilizzata dalla stagione 2016/17, quando Francesco Totti annunciò l'addio al calcio. Nelle scorse ore, però, è arrivato un indizio social del club giallorosso , che insieme ad Adidas e allo stesso Dybala ha fatto intuire una probabile svolta per l'argentino, a cui potrebbe essere affidata la responsabilità di proseguire la dinastia dei numero 10. Ne ha parlato a proposito Damiano Tommasi , storico ex della Roma.

Roma, Tommasi: "Dybala merita la 10 a prescindere"

Intervenuto ai microfoni di GOAL.com, lo storico ex della Roma (con cui ha giocato 10 anni) Damiano Tommasi ha fatto un'investitura per il futuro di Dybala in giallorosso: “Merita la 10 a prescindere. Sicuramente la 10 della Roma ha avuto anche prima di Francesco una storia sempre molto particolare, perché è sempre stata legata quasi più alla città che alla squadra e questo ovviamente Dybala ancora non ce l’ha, ma sicuramente la 10 per quello che sa fare in campo la merita”.