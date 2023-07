Totti, le parole sul futuro e la dedica emozionante ai tifosi della Roma

Alessandro Del Piero e Francesco Totti sono intervenuti insieme ai microfoni di Sky Sport, in occasione dei 20 anni dell'emittente televisiva, per parlare del loro passato da calciatori e del loro rapporto. Queste le parole dell'ex capitano giallorosso a riguardo: "Io e Alex ci siamo sempre rispettati, con i club e in Nazionale, ed eravamo contenti l’uno dell’altro se facevamo bene. C’è stato rispetto sempre, dentro e fuori dal campo. Essere capitano significa essere diverso da tutti gli altri, devi aiutare compagni, allenatore, società, devi essere presente nei momenti difficili, essere d’esempio, devi saper portare la fascia e non è facile".

Totti: "Del Piero? Doveroso vederlo in dirigenza alla Juve"

addio al calcio nel 2016/17 con la maglia della Roma: "Non sei mai pronto a un giorno così, ma c'è un inizio e c'è una fine. Le facce della gente, dai bambini ai grandi che hai visto crescere, ti toccano. Vuol dire che in tutti quegli anni ho fatto sempre ciò che la gente aveva voluto che io facessi. I tifosi mi hanno dato la forza, la spinta per arrivare in fondo. Non sapevo cosa avrei voluto fare, dopo l'addio al calcio. Ora spero di trovare un'altra cosa che mi emoziona e mi fa star bene".

E ancora, sul ritiro e il passaggio in dirigenza, conclusosi poi con l'abbandono del club: "Dopo aver fatto il passaggio da calciatore a dirigente, ho capito di essere ingombrante, perché non avevo la possibilità di esternare il mio parere. Il problema del calcio è che nei club ci devono essere i calciatori, chi capisce di calcio e non, con tutto il rispetto, gli avvocati ed i commercialisti che pensano di saper stare in un club".

A proposito di bandiere diventati dirigenti, Totti ha parlato di Del Piero come possibile membro dell'organigramma della Juve: "Un giocatore, un ragazzo come Alex che ha dato tutto per 20 anni alla Juve, penso sia doveroso che lui sia dentro la società. Non solo per lui, ma per la società, per la gente, per quello che ha fatto, per la capacità calcistica che ha. Chi più di lui sa come muoversi nello spogliatoio, come scegliere i giocatori per la squadra attuale?".

Sull'addio al calcio: "Avrei preferito morire"

In chiusura, Totti è ancora una volta tornato sul suo addio al calcio: "Non è stato semplice lasciare la Roma, ma ci pensavo da mesi. Non avevo credibilità, non ero parte del progetto, facevo la mascotte, facevo il Totti. Non mi bastava. Io pensavo potessi essere una risorsa, forse non ero pronto o forse non mi facevano stare al centro del tavolo. Ma quando c’era un problema ero pronto ad intervenire. Avrei preferito morire che annunciare l’addio, non avrei mai pensato di poter lasciare la Roma di mia iniziativa, era la mia prima famiglia".