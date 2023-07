Roma, Bove stella in Tanzania: allenamenti e foto con i tifosi

ROMA - Dopo un finale di stagione vissuto da protagonista, adesso Edoardo Bove vuole farsi trovare pronto per il raduno a Trigoria fissato al 10 luglio. Vuole vivere un altro anno di crescita, cercando di giocare più partite da titolare e da protagonista nella terza Roma firmata Mourinho. Per questo anche in vacanza Bove non si è fermato un attimo: in Tanzania tra le meraviglie del paese dell'Africa orientale, il centrocampista ha continuato ad allenarsi: relax, avventura ma anche lavoro sodo per mantenere una buona condizione fisica. E tra gli allenamenti tanti ragazzi locali lo hanno riconosciuto chiedendogli una foto o un autografo. Insomma, Bove sta crescendo e ormai ha una popolarità internazionale. Ora è pronto per tornare da Mou e dare il meglio per con la maglia giallorossa.