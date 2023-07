Zalewski e il video che fa infuriare i tifosi del Napoli

Nicola Zalewski nella bufera con i tifosi del Napoli. Il difensore della Roma, 21 anni, è stato ripreso mentre con alcuni amici, a Ibiza, canta un coro contro Napoli. Nello specifico il coro è quel "Vesuvio erutta" che è diventato una triste realtà per molte tifoserie italiane, tanto che gli stessi tifosi del Napoli lo cantano proprio per irridere chi li insulta. Uno scivolone, quello di Zalewski, che probabilmente non voleva offendere nessuno, ma che ha fatto infuriare i napoletani. Anche perché nell'epoca degli smartphone tutto finisce sui social ed è quasi impossibile sfuggire alle videocamere.