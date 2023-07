Roma, N'Dicka e Aouar in Coppa d'Africa: ecco quante gare salteranno

La Coppa D'Africa, in programma dal 13 gennaio all'11 febbraio del 2024 in Costa D'Avorio , priverà la Roma di due giocatori. Si tratta di N'dicka e Aouar , i due nuovi acquisti arrivati dal mercato estivo. Il primo giocherà con i padroni di casa della Costa D'Avorio, il secondo difenderà la bandiera dell'Algeria. Quante gare saranno costretti a saltare?

Ndicka e Aouar, derby a rischio

Mourinho dovrà fare a meno dei due calciatori per diverse gare: nel caso in cui le loro nazionali dovessero arrivare fino in fondo, N'dicka e Aouar salterebbero 6 match di campionato (Atalanta, Milan, Verona, Salernitana, Cagliari e Inter) e gli eventuali ottavi e quarti di finale di Coppa Italia (probabile derby con la Lazio). Nessun problema per gli impegni europei: playoff di Europa League e Conference si giocheranno a febbraio, mentre gli ottavi sono previsti per marzo.