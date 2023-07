Smalling ancora papà: è nato in acqua il figlio, ecco come si chiama

Smalling, ecco il nome del nuovo figlio

Il difensore giallorosso ha pubblicato su Instagram alcune foto del parto, avvenuto in casa e in acqua. Oltre alle foto, Smalling ha svelato il nome del suo nuovo figlio: "Koa Amaris Smalling. Nato in casa, a Roma, il 4 luglio. Ti amiamo così tanto piccolo". Il post è stato ricoperto da mi piace e commenti con congratulazioni da parte dei tifosi giallorossi.