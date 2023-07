Bruno Conti: "Mourinho? La Roma non potrebbe essere in mani migliori"

ROMA - In una lunga intervista rilasciata a "Il Giornale", la leggenda della Roma Bruno Conti ha parlato del club giallorosso, a partire dagli effetti della gestione Mourinho: "Non esistono mani migliori. Vivo la quotidianità di Mourinho e vi posso assicurare che è un grande leader, è un grande allenatore, ed è una grande persona. Per me è il Number One. Sottolineo un aspetto: il popolo, la gente, i tifosi capiscono subito la genuinità di una persona. Roma è pazza di Mourinho. Lo stadio è sold out da due anni!". E a dirlo è un ex giocatore che ha avuto come guida Enzo Bearzot: "Ma non esistono dubbi. Il suo temperamento, le sue parole, sono figli del voler difendere a tutti i costi la sua creatura. Che è la squadra. Dal primo dei fuoriclasse all'ultimo giovane della primavera. E se esce da Trigoria e vede un bambino che sogna di incontralo si ferma e lo rende felice. Come pure non perde mai gli allenamenti dei giovani della Roma. Guarda, si informa, chiede, osserva. È uno che parla in faccia. Trovate un giocatore che ha avuto Mourinho e non lo adora? Per me in assoluto è un grandissimo".