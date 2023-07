Tutti pazzi per Mourinho, ecco cosa ha fatto l'allenatore del Lecco

SETUBAL (Portogallo) - José Mourinho piace proprio a tutti. L’allenatore sta per rientrare a Roma perché lunedì scatta il ritiro a Trigoria, ma nel frattempo c’è chi è andato a Setubal, città natale dello Special One, per farsi scattare una foto ricordo particolare.

Mourinho e l'allenatore del Lecco

A Setubal c’è una via intitolata a Mourinho, che lui stesso ha inaugurato qualche anno fa. E’ una specie di attrazione per i turisti. In vacanza in Portogallo, in questi giorni, c'era anche Luciano Foschi, allenatore del miracolo Lecco, club che ha portato dalla Serie C alla Serie B. Foschi è un grande tifoso della Lazio, ma davanti a Mourinho i colori contano fino a un certo punto. Clic e via. In attesa, magari, di un incontro dal vivo.