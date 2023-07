Stadio Roma, Lina Souloukou dal sindaco Gualtieri: "Incontro ok"

Stadio Roma, Lina Souloukou incontra il sindaco Gualtieri

"È andata bene, c'è molto lavoro da fare", ha detto il Ceo del club giallorosso ai microfoni di 'New Sound Level 90FM' mentre usciva da Palazzo Senatorio, dove si è svolto il confronto con il primo cittadino per fare il punto sull'impianto di Pietralata. Un occasione per omaggiare il sindaco con la nuova maglia griffata Adidas, fresca di presentazione e molto apprezzata dai tifosi e dallo stesso Gualtieri: "Gli è piaciuta", ha rivelato proprio Lina Souloukou.