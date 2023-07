Roma, Pellegrini e Spinazzola ballerini scatenati ad Ibiza

IBIZA (Spagna) - Momenti di relax, divertimento e balli scatenati per Lorenzo Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Il capitano della Roma e l’esterno si trovano ad Ibiza in compagnia delle loro mogli. Per loro sono previste delle ferie extra. Domani, infatti, non sono attesi a Trigoria per l’inizio del ritiro perché hanno una settimana in più avendo partecipato con l’Italia alla Nations League.