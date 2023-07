I Friedkin tra Roma e cinema: distribuiranno il film 'Ferrari' negli Usa

ROMA - Calcio e cinema per Dan Friedkin. Di recente protagonista alla 76ª edizione del Festival di Cannes (città di cui ha anche acquistato la squadra), fotografato sul red carpet con Leonardo Di Caprio, Robert De Niro e il regista Martin Scorsese nelle vesti di produttore del film 'Killers of the flower moon', il proprietario della Roma e suo figlio Ryan attraverso la loro società Neon si preparano ora a distribuire negli Stati Uniti il film 'Ferrari', la cui uscita è programmata nelle sale nel giorno di Natale anche se la prima visione assoluta dovrebbe essere al Festival del Cinema di Venezia.