Roma, il retroscena dell'allenamento: il complimento di Matic ad Aouar

Vince il caldo, per il momento. La Roma ha annullato la prima delle due sedute previste nel secondo giorno dedicato alla preparazione, perché in mattinata il termometro sfiorava i 40 gradi e l’umidità di Trigoria rendeva praticamente impossibile il lavoro sul campo. La squadra, a ranghi ridotti , ha quindi svolto una seduta mattutina in palestra, rinfrancata dall’aria condizionata, per poi “uscire” sull’erba nel tardo pomeriggio, riparandosi all’ombra nei momenti di break e idratandosi costantemente. C’è stata anche una prima partitella in formato mini nella quale si è fatto subito notare Houssem Aouar , che ha ricevuto i complimenti social di Matic . I due, che giocavano in un cinque contro cinque nella squadra di Mancini, Solbakken e Svilar , hanno poi celebrato la «prima vittoria».

Roma, il calendario

Anche il programma di oggi, che prevede una doppia seduta, potrebbe subire modifiche a seconda del meteo. Domenica, sempre a Trigoria, è fissata l’amichevole con la Boreale, la storica squadra di Tor di Quinto che partecipa al campionato di Eccellenza. Ma almeno la Roma sta sistemando i dettagli del tour in Portogallo, che comincerà il 22 luglio e si concluderà nei primi giorni di agosto. La località scelta è la solita, Albufeira, nel sud dell’Algarve e con l’affaccio sull’Atlantico. La società deve però definire il programma delle amichevoli da giocare in loco. Mourinho è soddisfatto, almeno da questo punto di vista. Chiedeva di poter portare la squadra nel suo Paese e alla fine, dopo la rottura dei contratti per la tournée asiatica, è stato accontentato. La temperatura nella regione dovrebbe essere più gradevole, se non altro a causa del vento che rinfrescherà l’aria. Come negli altri tre viaggi ad Albufeira con Mourinho, la Roma viaggerà con un volo charter su Faro e poi si sposterà in pullman per le partite, che sono state tutte organizzate a distanze comode dal quartier generale.

Roma, ecco quando sarà al completo

In Portogallo la Roma sbarcherà con la rosa più ricca: lunedì torneranno al lavoro gli otto nazionali, compreso il volto nuovo N’Dicka che deve prendere confidenza con Mourinho e con i compagni. L’allenatore però potrebbe convocare anche qualche giovane, oltre a Riccardo Pagano che già è nel gruppo dall’inizio del raduno. Pagano, centrocampista offensivo classe 2004 della scuderia Totti, è uno dei «bambini» che potrebbero trovare spazio nel corso dell’annata. Lunedì era addirittura nella ipotetica formazione titolare che debutterà domenica nel primo test stagionale. E potrebbe essere presto raggiunto dai coetanei Faticanti e Pisilli, pure centrocampisti, ora impegnati all’Europeo Under 19.

Roma, i giocatori fuori causa

Dovrebbero restare a casa invece i calciatori in attesa di sistemazione: Shomurodov, Viña, Reynolds e Villar non rientrano nei piani tecnici e aspettano una squadra che possa rilanciarli. Il più vicino al collocamento è Viña, che potrebbe prolungare il suo periodo in prestito al Bournemouth.