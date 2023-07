Roma, la sorpresa di Mourinho per quattro bambini: cosa ha fatto

ROMA - Prosegue la preparazione della Roma di Josè Mourinho in vista della prossima stagione. I giallorossi continuano a lavorare a Trigoria, dove tra allenamenti e fatica non manca qualche simpatico siparietto tra i giocatori. Anche lo Special One, concentrato per preparare al meglio la squadra, si è concesso un piccolo momento in cui ha reso felici alcuni piccoli tifosi.