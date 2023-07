Allenamenti, riunioni e ritiro: l'agenda di Mourinho con la Roma

ROMA - I quasi quaranta gradi non fermano la Roma, ma soprattutto José Mourinho che da sabato, quindi dal giorno del suo sbarco nella capitale, non si è fermato un attimo ma, anzi, ha concentrato tutte le sue giornate (e le sue energie) totalmente sull’organizzazione della nuova stagione. Lo Special One è carico , dopo il mese di vacanze non vedeva l’ora di mettersi al lavoro tra programmazione e allenamenti. E adesso la sua agenda è più intensa che mai.

Roma, inizia la preparazione

«Sono un uomo di campo non da vacanze», aveva detto Mou sbarcato a Ciampino. E in questi primi giorni si è dedicato soprattutto alla forma dei suoi giocatori. Insieme al suo staff tra test atletici e allenamenti fisici per ritrovare la forma migliore, ma subito col pallone per rendere le calde sedute pomeridiane più divertenti. Le partitelle - già impostate anche per studiare qualche situazione tattica grazie all’utilizzo del drone - chiudono ogni giorno gli allenamenti, Mou in queste prime giornate atletiche (nelle quali lascia più spazio ai suoi fedeli collaboratori) monitora i giocatori, parla con loro in campo e li tiene d’occhio per farli lavorare al meglio. La settimana si chiuderà con la prima amichevole della stagione contro la Borale, per mettere minuti nelle gambe e continuare l’allenamento fisico. Da lunedì José - che ieri ha invitato alcuni piccoli romanisti che erano fuori Trigoria ad assistere all’allenamento - ritroverà anche i nazionali e prima della partenza per il Portogallo comincerà a studiare anche nuove situazioni tattiche, partendo sempre dalla difesa a tre e dagli uomini che ha a disposizione. Aspettando naturalmente gli acquisti del centrocampista e dell’attaccante.

Mourinho, i colloqui individuali

Lo fanno un po’ tutti gli allenatori che da sempre, soprattutto a inizio stagione, chiamano in ufficio i giocatori più importanti della rosa per fare il punto. Per Garcia era il consiglio dei saggi, Spalletti andava a momenti e situazioni (nella seconda esperienza romana, ad esempio, non coinvolgeva Totti), Fonseca lo fece fino alla lite con Dzeko. José Mourinho non fa eccezione, anche se quando ti chiama uno come il portoghese, rispetto agli altri, è tutta un’altra storia. I prossimi giorni, anche in questo senso, saranno cruciali, visto che arriverà un nuovo acquisto, N’Dicka, e arriveranno soprattutto i nazionali. Ibanez, che può essere l’ago della bilancia in chiave mercato, Spinazzola, con cui bisognerà capire se iniziare la stagione in scadenza e con quali motivazioni, Cristante, uno dei suoi fedelissimi e, soprattutto, il capitano, Lorenzo Pellegrini. Con lui Mourinho ha un rapporto strettissimo: il primo anno il rendimento del centrocampista è stato perfetto, la scorsa stagione c’è stata qualche ombra in più ma Pellegrini era e resta il riferimento di Mourinho. E, verso l’Europeo, questo sarà un anno cruciale anche per lui.

Roma, il mercato: tutti i dettagli

Terminate le vacanze in Portogallo, Tiago Pinto si è rituffato nell’afa di Trigoria per entrare nel vivo del mercato. E, di conseguenza, il rapporto con Mourinho è quotidiano, di persona e non più telefonico. Pinto ha in programma nei prossimi giorni un incontro con gli agenti di Morata per capire la fattibilità dell’operazione, anche perché Alvaro non beneficia del decreto crescita, e ha in programma soprattutto incontri con agenti vari per capire quanto ricavare dalle cessioni di Shomurodov, Villar, Ibanez e, forse, Spinazzola. Mourinho osserva, dice la sua, si confronta con il general manager anche per mettere a punto i dettagli, che dettagli non sono, dell’estate. C’è poi la questione Scamacca e ci sono tutte le altre relative a situazioni di mercato che possono cambiare da un momento all’altro. Mourinho ha fretta di definire il programma e ha fretta di avere rinforzi anche perché il campionato inizia tra cinque settimane. L’ufficio suo e quello di Pinto distano pochi metri, il confronto è costante anche perché, ora che è senza casa, José trascorre a Trigoria ancora più ore del solito.

Roma, il ritiro in Portogallo

Annullata la tournée in Asia, Mourinho ha spinto per portare i suoi in Portogallo per la quarta volta da quando è alla Roma. E ci è riuscito. Il club ha deciso di ritirarsi dall’amichevole organizzata a Singapore (quando era ancora previsto il viaggio in Corea) contro il Tottenham: un lungo viaggio avrebbe totalmente spezzato la preparazione pre stagionale. Via allora al ritiro in Algarve, con la squadra che partirà il 22 luglio e vi resterà fino al 2 agosto. Dieci giorni di duro lavoro e che Mourinho sta programmando con il suo staff, ma in un luogo (si sta definendo la sistemazione ad Albufeira) più fresco e ventilato rispetto alla rovente Trigoria. La Roma del resto nei precedenti ritiri estivi ma anche in quello dello scorso dicembre - durante la sosta per il Mondiale - si è trovata benissimo in Algarve e adesso sta definendo i dettagli per il ritorno. Si sta lavorando soprattutto sulle amichevoli che dovranno servire per aumentare il ritmo della preparazione della rosa. Ecco allora che la Roma sta definendo il test, il 24 o il 25 luglio, contro il Braga e sta cercando altre squadre contro cui giocare durante il soggiorno portoghese.

Mourinho, la sua vita privata

Allenamenti, colloqui, organizzazione ma anche vita privata. Mourinho da quando è rientrato a Roma sta alloggiando in un albergo e sta trascorrendo gran parte delle ore - se non quasi tutte - al Fulvio Bernardini. Ma allo stesso tempo sta cercando anche una nuova casa per trascorrere questo (ultimo?) anno nella capitale. Dopo aver abbandonato il maxi appartamento ai Parioli di proprietà di Aquilani, adesso lo Special One lascerà Roma nord - dove si è trovato molto bene - per avvicinarsi di più a Trigoria. Troppo traffico e troppa distanza dal Fulvio Bernardini, adesso il tecnico vuole trovare una nuova residenza tra l’Eur-Torrino e Casal Palocco che sia di suo gradimento e che al tempo stesso sia più vicina al centro sportivo dove trascorrerà gran parte del suo tempo. Il trasferimento sarà un modo anche per apprezzare nuove zone della Capitale, ma anche per essere più vicino al Tre Fontane, il campo dove gioca la Primavera. Mou non vuole lasciare niente al caso, la sua agenda è più fitta che mai, ma tutta incentrata sulla Roma.