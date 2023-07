Roma, Kristensen è sbarcato nella Capitale: programmate le visite mediche

Rasmus Kristensen è a Roma... per la Roma. Il terzino danese è sbarcato a sorpresa nella Capitale ed è pronto a mettersi a disposizione di José Mourinho. Il club giallorosso ha già fissato le visite mediche per domani, venerdì 14 luglio, così l'ormai ex calciatore del Leeds potrà unirsi il prima possibile al gruppo riunito a Trigoria.