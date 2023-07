Roma, il Fair Play Finanziario è ok: il comunicato ufficiale Uefa

Le cessioni della Roma , concretizzate da Tiago Pinto , hanno portato il club giallorosso a rispettare gli impegni presi con l' Uefa in termini di Fair Play Finanziario. Proprio il principale organo calcistico europeo ha da poco pubblicato un comunicato ufficiale sul suo sito in cui conferma il lavoro svolto dalla società dei Friedkin .

Roma, il comunicato Uefa

La Roma non prenderà nessuna multa. Lo comunica con questa nota sul proprio sito l'Uefa che annuncia il rispetto degli impegni presi scrivendo: "Durante la stagione 2022/23 la Prima Camera del CFCB, presieduta da Sunil Gulati, ha concluso la valutazione del requisito di pareggio per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022. Questa è l’ultima volta che il CFCB ha valutato i club sulla base del “vecchio” Regolamento Club Licensing e Financial Fair Play (FFP), Edizione 2018 Il Milan (ITA), l’AS Monaco FC (FRA), la Roma (ITA), il Besiktas JK (TUR), l’FC Internazionale Milano (ITA), l’Olympique de Marseille (FRA) e il Paris Saint-Germain (FRA) sono stati tutti trovati in conformità agli obiettivi stabiliti per l’anno finanziario 2022. La CFCB continuerà a monitorare il loro rispetto dell’accordo di regolamento durante la prossima stagione”