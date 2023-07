Spinazzola e Cristante, lite in strada con un turista a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI - Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola hanno vissuto momenti di tensione durante gli ultimi giorni di vacanza a Forte dei Marmi, in attesa di tornare a Trigoria per l'inizio della preparazione con la Roma. Durante il loro soggiorno, infatti, i due sono stati coinvolti in una discussione con un passante per le strade della famosa località toscana.