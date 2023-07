La carica di Llorente: "Io, la Roma e Morata: tutta la verità"

Tra meno di un mese, il 16 agosto, Diego Llorente compirà 30 anni. Ha l’esperienza e la maturità giusta, quindi, per presentarsi davanti ai microfoni, al termine della prima amichevole contro la Boreale, e parlare senza fare troppi salti. In avanti, vedi gli obiettivi della prossima stagione, o indietro, tornando sulla dolorosa finale di Europa League. Sarà (anche) per questa sua saggezza che, in poche settimane, il difensore arrivato a gennaio in prestito dal Leeds è diventato un punto fermo dello spogliatoio. E sarà (anche) per la sua affidabilità tattica che Mourinho e Pinto non hanno avuto dubbi nell’andare a riprenderlo dal club inglese. Llorente ci ha messo del suo perché ha detto in privato al suo agente quello che dice, pubblicamente, in questa intervista: «Nessun’altra opzione: solo la Roma». Alla fine è stato accontentato. «Per me non c’erano altre soluzioni, volevo rientrare qui, da miei compagni, e giocare con loro una stagione intera. Mi sono sentito sempre molto amato».