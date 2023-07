Morata in Italia per volontà della moglie? Ecco la risposta di Alice e i retroscena

Alvaro Morata vuole tornare in Italia ed è in bilico tra la Roma e l'Inter. Secondo molti decisiva sarebbe la volontà di sua moglie, Alice Campello: 30 anni (quasi 31) Alvaro, 28 lei, si sono conosciuti nel 2016 e in 7 anni si sono sposati e hanno avuto quattro figli. Veneta, Alice ha seguito Alvaro in Spagna, a Torino e in Inghilterra e, chiaramente, accoglierebbe bene un ritorno in Italia. A MIlano, la città del loro primo appuntamento (lei studiava lì) o a Roma, la città che hanno nel cuore. In questo momento Alice Campello non parla, sa che sono giorni delicati, ma oggi è uscita un'intervista a "Hola", in Spagna, rilasciata qualche settimana fa. La rivista, che le dedica la copertina dell'area moda, le chiede dei suoi brand e della sua famiglia, ma anche del legame con il paese del marito che è diventato un po' anche il suo.