La verità sulla lite a Forte dei Marmi: ecco la spiegazione di Cristante

FORTE DEI MARMI - Ha fatto discutere il video diventato virale della lite a Forte dei Marmi che ha coinvolto Spinazzola e Cristante. "Pisc**te davanti la sua porta e mi fate la predica, ma dove venite?", era l'attacco di un residente rivolgendosi ai due calciatori giallorossi che, però, come precisato dall'entourage dei giocatori e ufficiosamente anche dalla Roma, erano intervenuti solamente per calmare una situazione di nervosismo che aveva coinvolto un loro amico. In altre parole: i due romanisti non avevano colpe, anzi si erano frapposti per sedare gli animi. A testimonianza di ciò è spuntato anche un altro video sui social che chiarisce una volta per tutte la posizione di Spinazzola e Cristante.