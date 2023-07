Roma, Matic imita Dybala: la Joya risponde con un riferimento alla Juve 

Continua la saga che appassiona da settimane i tifosi della Roma , quella che riguarda Matic e Dybala . Il centrocampista serbo, in un video social postato dalla squadra giallorossa, ha imitato l'esultanza della Joya prendendolo in giro. Pochi frame più tardi è ben visibile la risposta del fantasista argentino che ha replicato con un riferimento alla Juve ...

Matic non risparmia Dybala: altro che siparietto social tutto da ridere

Dybala e il ricordo di Manchester United-Juve

Era l'ottobre del 2018 quando in un Manchester United-Juve di Champions League Matic e Dybala si affrontarono all'Old Trafford. Non solo, la Joya in quell'occasione riuscì anche a stendere Mourinho, con un suo gol, portando i 3 punti ai bianconeri grazie all'1-0 da lui siglato. Qualche anno dopo il fantasista argentino ha voluto ricordare all'amico l'episodio replicando alla simpatica presa in giro della sua esultanza da parte del giocatore serbo. Paulo ha infatti affermato: "Ricorda bene la mia esultanza dato che l'aveva vista all'Old Trafford, questo è il motivo per cui piange."

Matic, lo sfottò a Dybala con un gabbiano