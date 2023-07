Mourinho e la dedica social per un suo ex attaccante: lo riconoscete?

ROMA - Non è un mistero che José Mourinho , durante la sua pluriennale carriera, abbia avuto a che fare con tantissimi fuoriclasse . Con molti di loro ha conservato un rapporto quasi fraterno, come testimonia l'ultimo post dello Special One su Instagram che lo ritrae di spalle e abbracciato con un suo ex attaccante. Avete capito di chi si tratta?

Mourinho celebra un suo ex bomber

L'attaccante della foto non è altro che Didier Drogba, fortemente voluto dallo Special One ai tempi del Chelsea nell'estate 2004 e proveniente dall'Olympique Marsiglia. L'allenatore della Roma, alle prese con la preparazione estiva e il calciomercato, si è ritagliato un momento per ricordare l'acquisto dell'attaccante ivoriano, avvenuto esattamente 19 anni fa: "Il 20 luglio del 2004 ho ingaggiato questo attaccante. Non poteva segnare, non poteva lavorare, non poteva combattere, non poteva essere un leader. Sono stato fortunato a vincere tre Premier League con questo ragazzo. Per sempre uno della mia gang".