La Roma parte per il Portogallo: i convocati di Mourinho e le amichevoli

La Roma è pronta per iniziare il suo ritiro in Portogallo che durerà fino al 2 agosto. I giallorossi, dopo l'inizio della preparazione a Trigoria, iniziata con l'amichevole con la Boreale e conclusa con quella contro il Latina, faranno tappa a Faro per poi spostarsi ad Algarve. Le amichevoli che disputeranno gli uomini di Mourinho per presentarsi al meglio all'inizio della Serie A saranno 3: la prima è di sicuro il Braga, fissata per il 26 luglio, la seconda, non ancora ufficiale, dovrebbe essere contro il Farense il 2 agosto, mentre la terza è ancora decidere. I convocati che disputeranno le gare sono stati da poco diramati da Mourinho...