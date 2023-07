Roma, Zaniolo non dimentica i giallorossi: la maglia al figlio per i 2 anni

ROMA - Nicolò Zaniolo ha lasciato la Roma lo scorso gennaio per accasarsi al Galatasaray ma il suo primogenito, Tommaso (2 anni), non ha mai abbandonato i colori giallorossi: sul proprio profilo Instagram infatti, Sara Scaperrotta, ex fidanzata del classe 1999 nativo di Massa, ha pubblicato una foto che immortala il piccolo mentre indossa la nuova maglia giallorossa firmata Adidas.