Roma e Mourinho in Portogallo: la battuta sullo staff è virale

ROMA - "Wimbledon ball boys back to Portugal". Vale a dire, "I raccattapalle di Wimbledon tornano in Portogallo": si legge in una delle "stories" di Instagram sul profilo ufficiale dell'allenatore della Roma José Mourinho, a corredo di un'immagine che ritrae lo staff giallorosso a tavola. E tutto lo staff è vestito di bianco: un "total white" che suscita l'ironico e divertente commento del tecnico della Roma, che ha accostato il look dello staff ai raccattapalle del torneo inglese di tennis. E, come sempre accade con Mou, il mondo social apprezza divertito e la battuta è diventata virale in un lampo.