Roma, Ibanez lascia l'allenamento: contusione al piede, le condizioni

Ibanez lascia l'allenamento: cosa è successo

Il difensore brasiliano, che resta nella lista dei cedibili durante questa sessione di mercato, ha infatti riportato un trauma contusivo al piede destro dopo una botta in allenamento. Non dovrebbero esserci troppi problemi per Ibanez, apparso però visibilmente zoppicante al rientro in albergo. Il piede del difensore è stato medicato con una fasciatura rigida a proteggere la parte colpita.