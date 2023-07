La Roma fa gli auguri a De Rossi: la dedica social emoziona i tifosi

Giorno speciale per Daniele De Rossi, che compie 40 anni. L'ex centrocampista e capitano della Roma ha ricevuto tanti auguri sui social, tra quelli dei tifosi, degli ex compagni e anche di Nicolò Zaniolo. Non poteva mancare, ovviamente, la dedica dello stesso club giallorosso per una delle sue bandiere più importanti.