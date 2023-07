La Roma si rilassa: gita in barca per Dybala, Matic, Smalling e compagni

Lavoro, sudore ma anche momenti di relax. Mourinho ha concesso un pomeriggio libero alla squadra proprio per rendere il ritiro in Portogallo meno pasante possibile, per evitare stress fisico e anche mentale. Alcuni componenti della rosa, quindi, hanno deciso di trascorrere le ore senza impegni in campo facendo un giro in barca. Tra di loro c'erano anche Dybala e Matic.