Stadio della Roma, Foschi: "Brutto segnale se il progetto dovesse fallire"

ROMA - "Stadio della Roma? Se dovesse fallire progetto brutto segnale per chi vuole investire in questa città. Con i comitati in corso una discussione ma problematiche possono essere risolte". Così Enzo Foschi, segretario del Partito Democratico della Capitale, è intervenuto nel corso del programma 'Questa non è un’esercitazione' in onda su Radio Roma Sound fm90. "Roma ha bisogno di grandi opere e di attrarre capitali privati - sottolinea Foschi -. Lo stadio della Roma non è solo lo stadio della Roma, è chiaro che se dovesse fallire e non dovesse più andare in porto un’operazione di questo tipo, dove i soldi che vengono spesi sono soprattutto dei privati, sarebbe un segnale che noi daremmo agli imprenditori che in questa città non si può investire. Questo è un tema attuale, perché non c’è solo un interesse privato, quando si fanno opere del valore di centinaia di milioni con quei soldi riqualifichi pezzi di città e crei migliaia e migliaia di posti di lavoro".