Mourinho in tribuna contro il Braga: la mossa a sorpresa della Roma

DALL’INVIATO AD ALBUFEIRA - La mossa a sorpresa di José Mourinho nell’amichevole contro il Braga. Nel primo vero test di questa preparazione pre stagionale, il tecnico portoghese in Algarve ha deciso non solo di allenare la squadra ma anche il suo staff. Ecco quindi la scelta di sedersi in tribuna nello stadio municipale di Albufeira anziché seguire la partita dalla panchina. La mossa è strategica. Mourinho salterà le prime due sfide di campionato per squalifica, quindi in queste partite amichevoli ha deciso di lasciare il posto al suo staff, probabilmente al match analyst Cerca, per guidare la squadra.