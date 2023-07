Roma Primavera-Cagliari, il toccante gesto dei giallorossi per Ranieri

L'amichevole estiva tra Roma Primavera e Cagliari aveva il sapore di casa per Claudio Ranieri. Il tecnico del club sardo ha allenato la squadra della Capitale e non ne ha mai nascosto l'attaccamento e la fede. Così, al termine della sfida vinta dalla società rossoblù per 4-1, i ragazzi di Guidi hanno voluto fare un gesto davvero speciale per l'ex allenatore giallorosso.